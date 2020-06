La brecha de la conciliación en España, en gráficos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que impulsará, junto al Ministerio de Trabajo, una Ley de Tiempo Corresponsable con el objetivo de garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad.

En España, casi la mitad de trabajadores (el 49,55%) no pudo modificar en 2018 su jornada laboral para poder asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de otras personas, según refleja el módulo sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ante esta situación, el 17,1% de las personas de 18 a 64 años de España con hijos menores de 15 años utilizaron en 2018 habitualmente servicios profesionales para el cuidado de sus hijos. Este porcentaje es todavía mayor en el caso de ocupados, en donde el porcentaje que usa servicios de profesionales para el cuidado de sus hijos asciende hasta el 19,66%.

En cuanto al 82,9% restante de españoles que no usa estos servicios, la mayoría (49,52%) se organiza sólo o con su pareja para cuidar a sus hijos y hay otro 19,84% que pide ayuda a abuelos, familiares y amigos para ello. Además, hay un 12,37% que afirma no necesitar ningún tipo de ayuda y un 7,33% que alega que no usa servicios profesionales porque son caros.

Diferencias entre hombres y mujeres

Preguntados por la principal característica del empleo que dificulta la conciliación, la mayoritaria afirma que no hay una dificultad especial. Entre los que sí encuentran dificultades, tanto para los hombres como las mujeres los principales problemas tienen que ver con la largas jornadas de trabajo y los horarios inflexibles.

En este sentido, el porcentaje de hombres que afirma no poder cambiar su horario de trabajo es mayor que el de las mujeres. Y también es más elevado el porcentaje de hombres que afirman que en su trabajo no pueden organizarse la jornada de manera que tengan un día libre a la semana para el cuidado de familiares.