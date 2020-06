Sánchez se somete al control del Senado en la recta final de la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve este martes al Senado para su comparecencia mensual en el pleno de control de la Cámara Alta, donde responde a tres preguntas de la oposición en la recta final del proceso de desescalada y con Galicia ya en la «nueva normalidad», libre del estado de alarma.



La sesión comenzará a las cuatro de la tarde, con un aforo limitado al 30 por ciento del hemiciclo, dentro de las medidas de preventivas por la pandemia del coronavirus, y arrancará con la contestación por parte del jefe del Ejecutivo a las preguntas que le formularán los portavoces del PP, JxCAT y UPN.



El portavoz del grupo popular, Javier Maroto, centrará su intervención en reclamar al presidente un mayor protagonismo del Senado en el proceso de reconstrucción social y económica de España, para el cual el PP y CC han planteado crear un comisión especial distinta de la que ya funciona en el Congreso.



El debate sobre esta iniciativa tendrá lugar en este mismo pleno, pero como figura en el último punto del orden del día no se abordará hasta mañana miércoles, cuando continuará la sesión con el debate de mociones y proposiciones de ley.



La pregunta de Maroto para Sánchez le insta a aclarar si le parece positivo que «se aproveche el carácter autonómico del Senado» para constituir esa comisión extraordinaria y «contribuir así a sentar las bases para un pacto de Estado en materia sanitaria».



Pedro Sánchez también responderá al portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, a quien le interesa saber si «una vez cubierto el último tramo del estado de alarma seguirá sin respetar el mandato democrático" del presidente catalán, Quim Torra, y las competencias de la Generalitat.



Igualmente atenderá el jefe del Ejecutivo a una tercera pregunta del senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán, en su caso no relacionada con la pandemia y el estado de alarma que expira en toda España el próximo domingo.



El senador navarro quiere saber si con el recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma del llamado Fuero Nuevo de Navarra y los acuerdos con el nacionalismo vasco «se defiende la identidad y el autogobierno de Navarra».



Además de las preguntas a Sánchez, la sesión de control seguirá una semana más marcada por las críticas de la oposición a la gestión del estado de alarma y las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, sin olvidar el foco que el PP sigue poniendo en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Se abordará la crisis en el sector del automóvil a instancias del PP, ERC y Ciudadanos, con preguntas de los dos primeros y una interpelación de la portavoz de este último grupo, Lorena Roldán, quien además dedicará una pregunta a las reivindicaciones salariales de los policías nacionales.



Geroa Bai se interesará por el reparto de los fondos a las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia, asunto que motiva una interpelación del PP, y el PNV preguntará por los objetivos de la Agenda 2030.



La «falta de transparencia» del Gobierno en su gestión de la covid-19 motiva igualmente otra interpelación del grupo popular.



Tras la sesión de control, el pleno proseguirá con el debate de mociones consecuencia de interpelaciones anteriores, las tres primeras para reclamar ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, que serán votadas telemáticamente por todos los senadores.



Dentro de los avances para recuperar progresivamente toda la actividad parlamentaria, el Senado ha decidido que todos los senadores voten a distancia, unificando así el procedimiento para los que acuden al hemiciclo y los que no pueden hacerlo.