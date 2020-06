Madrid no pedirá el paso a la fase 3

La Comunidad de Madrid no va a solicitar al Gobierno de España el paso a la fase 3 de la desescalada porque «ya no tiene sentido» al decaer el próximo 21 de junio el estado de alarma, lo que deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) ha anunciado este lunes que Madrid no presentará dicha solicitud en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe.

«Ya no hay nada, como no hay nada no hace falta que lo solicitemos. Como los efectos son los mismos esto ya no tiene sentido», ha afirmado la dirigente popular.

Díaz Ayuso corrige así al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el pasado viernes anunció que Madrid pediría el paso a la fase 3 a pesar de que el 21 de junio se estrene la nueva normalidad en todo el país.

Además, la presidenta madrileña ha afeado que la región haya estado «retrasada» en la desescalada, al ir dos semanas por detrás de otros territorios, un hecho que a su juicio se ha producido de «manera injustificada» y «arbitraria».

Díaz Ayuso ha defendido asimismo que Madrid continúa esta semana en la fase 2 no porque tenga más contagios sino porque querían ser «muy cautos» y porque el actual escenario es lo que más importaba puesto que permitía recuperar el consumo.

«Estamos en esta fase porque estamos siendo precavidos», ha señalado también Ayuso, y ha cargado contra las críticas ante la llegada de madrileños a otros territorios. «El comportamiento de los madrileños es ejemplar», ha agregado.

A partir de las 00.00 horas del domingo 21 de junio expira el estado de alarma y las comunidades autónomas deberán estar sometidas y respetar las condiciones del real decreto de nueva normalidad que aprobó el Gobierno nacional el pasado martes.