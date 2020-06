Illa insta a Torra a convocar elecciones y a dejar atrás su Govern «agotado»

El ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha instado este domingo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a poner fecha «cuanto antes» a las elecciones en Cataluña y a pasar página de su Govern «agotado».

En su intervención por vía telemática en la apertura del congreso de la Federación del PSC del Bages, Berguedà y Solsonès, Illa se ha referido al horizonte electoral en Cataluña.

Un horizonte que parece más cercano después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya fijado para el 17 de septiembre la vista del recurso interpuesto por Torra contra la sentencia que lo condenó a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

Illa no se ha referido directamente a la causa judicial que tiene abierta el president, pero sí ha dado por hecho que «en Cataluña pronto habrá elecciones». Según Illa, el Govern «dicho de coalición», entre JxCat y ERC, «en realidad es una yuxtaposición de dos partidos políticos», que en estos momentos conforman un ejecutivo ya «agotado». Por ello, considera que hay que convocar elecciones «cuanto antes mejor», porque así «saldremos ganando todos».

«Es necesario que en Cataluña haya elecciones lo antes posible», ha insistido el ministro, para quien Torra «haría bien en señalar ya una fecha electoral». En este escenario de elecciones a la vista, ha recalcado Illa, los socialistas catalanes saldrán «a ganar», porque están convencidos de tener «el mejor candidato posible», en alusión al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

La propuesta socialista, ha dicho, ofrece «rigor y seriedad», además de ser garantía para una «reactivación económica» con un «paquete de medidas sociales», para «no dejar a nadie atrás».

Los socialistas, en su opinión, podrán hacer bandera de su gestión al frente de instituciones como el Gobierno del Estado, la Diputación de Barcelona o numerosos ayuntamientos catalanes.

Illa ha subrayado la «importancia de tener un partido fuerte» y, para ello, ha emplazado a los cuadros y las bases del PSC a «activar la maquinaria» de la organización tras unos meses en los que se han suspendido actividades debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora, con la desescalada cada vez más avanzada, «la nueva normalidad también debe llegar a nuestro partido», ha afirmado Illa, que ha destacado que ya se están recuperando algunas actividades.

Este sábado, Iceta intervino en el congreso de la Federación del PSC del Camp de Tarragona, ha sido Illa quien ha inaugurado el congreso del partido en el Bages, Berguedà y Solsonès y, en julio, los socialistas catalanes tienen previsto reunir a su consell nacional.

Dada la proximidad de la contienda electoral, según Illa, el PSC debe tener la «máquina engrasada» para librar el próximo «combate político» en Cataluña. Por otra parte, en su intervención, el ministro ha recetado a la ciudadanía «prudencia» y «mucha responsabilidad individual» en esta «nueva normalidad» tras dejar atrás lo peor de la crisis sanitaria.

Según Illa, pese a estar ya «afortunadamente en la etapa de salida» de esta emergencia por la COVID-19, «hay que ser prudentes y no perderle el respeto», porque «el virus sigue entre nosotros y no lo derrotaremos definitivamente hasta que no tengamos un tratamiento o una vacuna que nos permitan indicar que ya ha sido derrotado».