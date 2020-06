Sánchez achaca las críticas a Marlaska por destituir a De los Cobos a que está destapando la policía patriótica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha achacado este miércoles las críticas que está lanzando la oposición contra el ministro del Interior, por destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, a que Fernando Grande Marlaska está «destapando la policía patriótica» del Gobierno popular.

Así lo ha afirmado durante la réplica del debate en el pleno del Congreso donde ha acudido a pedir el apoyo para sacar adelante la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Sánchez había dicho en su discurso inicial que se comprometía a no entrar, durante su turno de réplica, a las provocaciones que le pudiera hacer la oposición. Pero el presidente ha atacado duramente al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al reprocharle la llamada «policía patriótica» del Gobierno popular de Mariano Rajoy.

Se defendía así de las críticas que le ha lanzado la oposición por la decisión del ministro del Interior de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos por no haber informado a la directora de la Guardia Civil y al Ministerio de los informes que estaba haciendo su unidad para el juzgado que investiga la posible responsabilidad del Delegado del Gobierno de Madrid en la expansión del virus durante la manifestación del 8 de marzo que autorizó en la capital.

«Lo que ocurre es que el Ministro del Interior, que está destapando esa policía patriótica y colaborando con la Jsuticia es Marlaska y por eso ustedes le atacan», ha espetado al líder del PP.

Según Sánchez, su Gobierno respeta y ha respetado siempre la independencia judicial y «no ha habido ni habrá una intromisión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Y dirigiéndose a Casado y a Santiago Abascal ha espetado: «Sí les puedo garantizar una cosa a los españoles, mientras gobierne el PSOE y UP, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica».

Y ha añadido que por más que busquen «no van a encontrar un destacamento de policías con equipo y sede propia destinado a defender las actividades del PP y de adversarios políticos y el encubrimiento de acciones del PP cuando gobernaba».

Y tras decir que él no es igual que Casado y Abascal, ha destacado que su gobierno ha aprobado una Oferta Publica de empleo que va a aumentar la tasa de reposición en el 120 por ciento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; han aprobado el tercer tramo de equiparación salarial y la «mayor cantidad de inversión pública» en la reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras de Guardia Civil y Policía Nacional.