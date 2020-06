Cs a Sánchez: «No nos gusta nada pero le apoyamos solo por el bien de España»

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha dejado claro a Pedro Sánchez que es un presidente que no les gusta «nada, nada», pero que la formación naranja es un partido de centro, moderado y volverá a apoyar esta sexta prórroga del estado de alarma «solo por el bien de España».



Con un tono bastante duro, Bal ha subrayado el apoyo a esta última extensión del estado de alarma porque ven necesario ganar «esta última batalla» y lo harán a pesar de que no les gusta Sánchez, ha recalcado, ni tampoco «su gobierno Frankenstein, horrible» para España.



«Pese a lo difícil que nos lo poner señor Sánchez, nos tragamos el orgullo porque somos el partido de la razón», ha justificado el portavoz de Ciudadanos, que también se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, para asegurar que si estuviera gobernando el país en este momento también pediría una nueva prórroga y Cs estaría a su lado, apoyándola.



Tras insistir en que los diez diputados de Ciudadanos votarán a favor de la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 21 «con la conciencia tranquila», ha reivindicado la política útil que ejerce Cs frente «a las broncas que se montan aquí con políticas inútiles», mencionando directamente a ERC por plantear una mesa de diálogo sobre Cataluña «que no salva ni vidas ni empleos».



A su portavoz, Gabriel Rufián, quien le ha precedido en la tribuna atacando a Cs y el acuerdo que este partido ha suscrito con el Ejecutivo, le ha retado a mirar a la cara a los catalanes, también los independentistas, «y dígales que sus problemas se resuelven con una mesa de diálogo; se resuelven con las medidas que Cs ha arrancado al Gobierno», ha insistido.