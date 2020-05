Ceuta anuncia que podría volver a la fase 0 por un «importante» repunte de casos

La Ciudad Autónoma de Ceuta, que se encuentra en fase 2 de la desescalada, podría volver a la fase 0 como consecuencia de un «repunte inusual y muy importante», que ha elevado a 22 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con coronavirus.

En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha mostrado hoy su «gran preocupación»: «si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y ésto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas».

«A nivel epidemiológico hemos superado a Murcia, Baleares, Melilla e incluso Andalucía y actualmente tenemos una cifra de aislamientos y casos que no ocurre ni en Madrid», ha lamentado el consejero.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvo este miércoles una reunión telemática con el consejero ceutí. «Me dijo que si seguíamos así volveríamos a fase 0», ha confesado Guerrero, que descarta pedir al Gobierno central el pase de la ciudad autónoma a fase 3.

«Sólo me planteo asegurar la fase 2 porque el ministro estaba muy enfadado», ha precisado Javier Guerrero, quien ha resaltado que ha visto «mucha relajación» en los barrios de la periferia y ha pedido la mediación de la Delegación del Gobierno para que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan mayor presencia policial en las calles.

En este sentido, ha dicho que «hay que actuar contra las actitudes irresponsables porque he visto muchas terrazas y bares que no están cumpliendo con la normativa y nosotros vamos a empezar a denunciar por atentados contra la salud pública porque hay muchos grupos que no cumplen con las medidas». «Ceuta necesita de la responsabilidad de todos los ceutíes», ha añadido.