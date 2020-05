Botones, tiradores y otras superficies que debes evitar por ser foco de contagio

La Organización Colegial de Enfermería ha ofrecido una serie de recomendaciones para evitar un repunte de casos en las nuevas fases de la desescalada de la COVID-19, a través de la difusión de una infografía y un vídeo dirigido a los ciudadanos, en la que aconsejan, entre otros aspectos, evitar tocar superficies en transporte público, botones de ascensores o tiradores de puertas, además recomiendan pagar con tarjeta siempre que sea posible.

En este nuevo material gráfico, recuerdan la obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad de dos metros, también aconsejan evitar el contacto con otros clientes cuando se acceda a locales comerciales y se recomienda pedir cita previa, en los casos que sea posible.

Además, apuntan que los tiradores de puertas, botones de ascensores o llamadores en el transporte público son un gran foco de contagio y, por ello, recomiendan evitar el contacto con las manos y sustituirlo por un pañuelo o el codo. Otro de los puntos sobre los que se hace hincapié es el dinero en efectivo, se aconseja pagar con tarjeta de crédito siempre que sea posible. Por otro lado, se hace una llamada a la responsabilidad con los niños, ya que reclaman que con ellos debemos ser un ejemplo de comportamiento para que vean la importancia de seguir las normas pautadas.

Los enfermeros recuerdan que para los casos en los que sea posible teletrabajar es lo más recomendado en términos de salud pública y aconsejan explicar bien a los niños las nuevas medidas si van a volver a sus colegios. Por otro lado, aconsejan ponerse en contacto con centros de salud y clínicas para retomar consultas y tratamientos, siempre manteniendo las recomendaciones de seguridad.

Por último, se incide de nuevo en la importancia de mantener una correcta y constante higiene de manos en todo momento, lavar todos los objetos que hayan estado en contacto con el exterior, así como desinfectar ropa y zapatos al llegar a nuestras casas.

A través de un comunicado, puntualizan, no obstante, que esta nueva etapa «no significa el fin de la pandemia». «Tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido, el riesgo de contagio no ha disminuido y la población tiene que ser consciente de que está en sus manos evitar que volvamos a ver aumentar diariamente el número de personas fallecidas», resalta el presidente de los enfermeros, Florentino Pérez Raya.

«Nos parece muy importante hacer ver que esta nueva forma de relacionarnos socialmente va a durar hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento efectivo. Esta va a ser nuestra nueva normalidad durante un tiempo y es imprescindible que todos sepamos cómo comportarnos. Tenemos que ayudar entre todos a que no volvamos a una situación similar a la del principio de la pandemia», concluye el presidente.