El Congreso vota la más incierta de las prórrogas del estado de alarma

El Congreso de los Diputados acogerá este miércoles la votación más incierta de las cinco prórrogas del estado de alarma que el Gobierno ha pedido desde el 14 de marzo, ya que las cifras de votos a favor y en contra se encuentra por ahora muy ajustadas.



El Ejecutivo de Pedro Sánchez, gracias al acuerdo de este martes con Cs -pues la solicitud se ha hecho para 15 días de ampliación y no para un mes, como el presidente anunció en un principio- y con Coalición Canaria (CC), se ha garantizado 166 "síes" a la nueva prórroga hasta el 7 de junio.



CC acordó que su diputada en el Congreso, Ana Oramas, respalde este miércoles la nueva prórroga tras valorar los compromisos que el Gobierno ha asumido para la recuperación del sector turístico del archipiélago.



PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (35), Cs (10) y CC (1) constituyen una amplia horquilla de aceptación a esta quinta prórroga.



En el "no" se encuentran Vox (52), JxCat (8) y la CUP (2), y se da por hecho el del PP (88); un total de 150.



El apoyo o el rechazo se juega, por tanto, en los escaños de ERC (13), del PNV (6) y de EH Bildu (5), así como de otras formaciones minoritarias como Más País, Compromís o BNG.



Las negociaciones del Gobierno y del PSOE, encabezadas por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y por la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, procuran desde la semana pasada evitar sobresaltos.



Pero en algunos casos la balanza se está inclinando ya: ERC se encuentra más cerca de seguir en el "no" por cuanto no le ha agradado el pacto con Cs.



EH Bildu, sostienen fuentes del grupo parlamentario, analizará el texto con las condiciones de la prórroga y apurará el plazo para emitir el voto, aunque a la formación no ha satisfecho la entrada de Cs en la ecuación.



El presidente y varios de sus ministros han recalcado en varias ocasiones que la nueva ampliación del estado de alarma estará marcada por la cogestión y la coordinación con las comunidades autónomas, así que en este terreno se están desenvolviendo las negociaciones con las formaciones nacionalistas, independentistas y regionalistas.



ERC, por ejemplo, ha registrado una propuesta de resolución al texto de la prórroga para intentar reforzar esta cogobernanza: abogan por un modelo de desescalada en el que las decisiones procedan del "común acuerdo" entre la autoridad competente que quedará en esta nueva etapa, el ministro de Sanidad, y los presidentes autonómicos.



Esta propuesta es una más de las que se votarán en cuanto acabe el debate de la prórroga.



Terminado este trámite, comenzará la sesión de control con preguntas al Gobierno e interpelaciones.



Mientras se desarrolle este tramo del pleno, estará habilitado el plazo para el voto telemático a la prórroga, que se prevé votar entrada la tarde.



El hemiciclo, este miércoles, volverá a presentar un aspecto semivacío por la obligación de respetar las distancias de seguridad. Acudirán aproximadamente medio centenar de los 350 diputados, como hasta la fecha desde que se declaró el estado de alarma.