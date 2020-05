Junqueras pide pactar el calendario electoral para evitar «prisas, improvisaciones y chantajes»

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido pactar con JxCat el calendario de las elecciones en Cataluña para evitar caer en «prisas, improvisaciones y chantajes».

«Los gobiernos de coalición hablan y pactan estos escenarios. El Estado ya nos impuso unas elecciones y no creo que los ciudadanos se merezcan eso», ha dicho en una entrevista en Ara este domingo recogida por Europa Press.

Ha descartado que deban celebrarse de manera inmediata, porque la prioridad ahora es «salvar tantas vidas como sea posible y empezar a poner las bases de la reconstrucción», pero una vez superada la emergencia sanitaria los ciudadanos deben poder votar quién lidera la recuperación, según él.

Junqueras --en la cárcel tras ser condenado e inhabilitado por el 1-O-- quiere ser el candidato de ERC a esas elecciones: «Este es mi deseo y lucharemos hasta el final para combatir la represión del Estado».

Estado de alarma

A su entender, la gestión de la pandemia del coronavirus que ha llevado a cabo el Govern se ha visto limitada por la recentralización de competencias por el estado de alarma: «En algunos momentos la sensación es de estar gestionando con una mano atada a la espalda».

«No estamos en una guerra, no hace falta el comando único ni la militarización, sino criterios médicos y poner el bien común y a las personas en el centro», y ha dicho que ERC no votará a favor de una nueva prórroga del estado de alarma si no se revierte esa recentralización.

También sitúa como requisito que el Gobierno se comprometa a retomar la mesa de negociación tan pronto como la emergencia sanitaria lo permita, y ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «debe decidir si quiere estar en manos de la derecha o si quiere mantener aquellas relaciones de la investidura».

Sobre si en una Cataluña independiente habría habido menos muertos por coronavirus, ha dicho que es difícil de saber: «En todo caso, defiendo que tenemos todo el derecho a gestionar directamente, y acertaremos o nos equivocaremos, pero lo decidiremos nosotros».

Presupuesto

Al preguntársele con qué partidos cuentan para reformular los Presupuestos de la Generalitat y adaptarlos a la crisis del coronavirus, ha dicho que confían en encontrar apoyos en la CUP y en el PSC, que espera que aparque «sus intereses electorales, que van en detrimento de los ciudadanos».

«Los dirigentes del PSC han demostrado claramente que no les importan los ciudadanos, solo el enfrenamiento y el frontismo como oposición», ha criticado.

Preguntado por si ve factible no aplicar recortes para salir de esta crisis, ha contestado que la Generalitat tendrá recursos suficientes «si el Gobierno del Estado cumple su compromiso de aportar fondos extraordinarios para el incremento del gasto y la caída de ingresos».

En clave económica, ha defendido dar ayudas directas a los ciudadanos --con el apoyo del Banco Central Europeo, ha dicho-- y reformar la política fiscal para que «quien gane más, hereda más y contamina más pague más».

Y en Europa --ha advertido-- «el norte debe entender que sin un mercado interior como el europeo le costará defender su modelo de socialdemocracias avanzadas».