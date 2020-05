La pregunta que ha dejado perplejo a Simón

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que «se puede llegar a discriminar» si las personas adjuntan que tienen inmunidad al coronavirus en el currículum para encontrar trabajo.

«Creo que eso puede ser incluso ilegal y si no lo es no me parece muy moral. Me he quedado sorprendido», ha manifestado este sábado Simón durante su comparecencia en rueda de prensa, al ser preguntado por su valoración sobre que algunas personas estén empezando a adjuntar su inmunidad a la COVID-19 en el currículum para encontrar trabajo.

En su opinión, esto «es un entendimiento incorrecto» de lo que significa tener los anticuerpos o no tenerlos. «Como ciudadano me sorprende y me resulta complicado de entender. Preferiría que hablaran otros», ha subrayado.

En este sentido, el doctor Simón ha recordado que hay 45 millones de españoles «que no tienen anticuerpos», por lo que, adjuntando la inmunidad en el currículum, «otros 2 millones van a tener un privilegio sobre otras personas que no suponen un riesgo». «No entiendo cómo se pretende utilizar este tema», ha criticado.