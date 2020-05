Los expertos creen que los rebrotes no dependerán de la inmunidad de la población

El Instituto de Salud Carlos III de Madrid dio a conocer los resultados preliminares del estudio de prevalencia de la población, que arroja que un 5% de la población ha desarrollado anticuerpos frente a la COVID-19. El doctor Fernando Simón, preguntado por si ese bajo porcentaje hace más probables los rebrotes, ha asegurado que no dependerá tanto del número de personas protegidas, porque han creado defensas, sino de que «seamos prudentes en nuestras relaciones sociales en las próximas semanas».

Que haya o no un rebrote, ha insistido, «depende de todos» y ha asegurado que a los expertos no les ha sorprendido el porcentaje de inmunidad de la población española anunciado este miércoles y que el plan de desescalada, diseñado por el Gobierno, ya contempla que la inmunidad sería baja. «Las medidas adoptadas se estaban tomando asumiendo que no iba a haber inmunidad de rebaño, por lo que el estudio corrobora que las medidas aprobadas son las correctas», ha insistido.

El doctor ha subrayado que pese a la diferencia de inmunidad entre algunos territorios, ninguno presente la suficientes como para que puedan evitar rebrotes. Por lo que ha resaltado la importancia que tienen ahora los servicios sanitarios y de vigilancia para garantizar casos de manera precoz. «Puede haber rebrotes en todas partes sino aplicamos las medidas de prevención que se llevan explicando desde hace muchas semanas a la población».

El objetivo ahora, ha concluido, es mantener las medidas para controlar las cadenas de transmisión y reducirlas. Si eso ocurre, se podrá llegar a la situación en la que no hay transmisión del virus y el riesgo de infección vendría de casos importados.