¿Habrá que usar mascarillas en las aulas?

La vuelta a las aulas está generando multitud de dudas entre docentes y también entre las familias, sobre todo, de aquellos alumnos que se reincorporarán antes a las clases, a partir del día 25 de mayo, o los que harán, por ejemplo, la prueba de la EBAU o Selectividad. Una de ellas es si tendrán que volver a clase con mascarilla. Educación todavía no ha dado a conocer cuáles serán todas las medidas de seguridad ante el regreso a las aulas; no obstante, desde Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha valorado que el uso de las mascarilla deberá decidirse en función de si posible o no guardar las distancias de seguridad «dentro de la clases, pero sobre todo fuera de ellas».

Simón ha precisado que es algo que el Ministerio de Sanidad tiene que estudiar todavía con el de Educación y Formación Profesional. En este punto también ha hecho a la situación que podría vivirse durante las pruebas de la EBAU, la antigua Selectividad. «Cuando uno hace un examen ya hay cierta separación, será cuestión de garantizar que sea un poco más de lo habitual», aunque ha incidido en la necesidad de garantizar esa misma distancia a la entrada de los exámenes de la EBAU, que cada año realizan más de 200.000 estudiantes, para evitar aglomeraciones.

En cualquier caso, Simón ha señalado que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige Isabel Celaá elaborar un plan para la Selectividad. «Es una cuestión que tiene que proponer Educación, y nos pedirán opinión al Ministerio de Sanidad y lo valoraremos conjuntamente con ellos», ha añadido.

La ministra Celaá ha convocado a los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas este jueves a una reunión telemática de la Conferencia Sectorial para buscar un acuerdo sobre las medidas sanitarias que se tendrán que adoptar en los centros educativos el próximo curso. Celaá ha propuesto que mientras no haya una vacuna contra el coronavirus no haya más de 15 alumnos por aula, compaginando la enseñanza presencial con la telemática.