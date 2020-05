Así será el turismo post-COVID, otro efecto del coronavirus

El modelo de precios bajos (low cost), que se reconvertirá para ser menos barato y más intermedio, y el relanzamiento de las relaciones con el entorno para otorgar mayor valor a lo local pueden ser los principales cambios que se producirán en el turismo a raíz de la crisis del coronavirus.

Así lo vaticina en una entrevista la doctora en Economía por la Universitat de València y consultora de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Aurora Pedro.

España es un país líder en turismo y va a seguir siéndolo por su enorme potencial: «Nos han copiado mucho, hemos sido muy innovadores, y eso no tiene por qué cambiar» pero hay que reorientarse hacia el refuerzo de la cadena de valor local y a una economía mucho más sostenible.

Tras un verano «extremadamente malo» en cuanto a turismo extranjero por un mantenimiento del cierre de fronteras por la crisis sanitaria y con una demanda nacional que se prevé «segura pero débil», el escenario para esta experta será diferente en el largo plazo en función de si hay tratamiento o vacuna.

Habrá que acostumbrarse, a su juicio, a «funcionar de manera diferente, no solo en turismo sino en todos los ámbitos de la vida».

Aurora Pedro identifica el modelo de precios bajos tal como lo conocemos como uno de los elementos que sufrirá «cierto cambio» y se tendrá que reinventar para «no ser tan low cost y más intermedio».

Los servicios low cost que ofrecen las aerolíneas, los alojamientos o los restaurantes cambiarán en el plazo de un año debido a que muchas empresas no podrán mantenerse sin ayudas públicas y, «si ya no pueden vender tantos asientos porque habrá que mantener la distancia social», tendrán que subir «un poco» los precios, considera.

Esta crisis mostrará si la utilización de las tecnologías mejora los canales de distribución, y quizá en algunas áreas se replanteará la reducción de los intermediarios (touroperadores, agencias de viajes) y se incrementará la comercialización directa de los destinos.

«Las agencias llevan muchos años reinventándose y se han especializado. Ahora será el mismo proceso», advierta esta experta en turismo.

Un tercer elemento de cambio será, según la profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València, la relación con el entorno, la producción local, el kilómetro cero. Se trata de relanzar el valor de lo local, como ha hecho Turisme de la Generalitat Valenciana con «L'Exquisit Mediterrani», una nueva marca turística para identificar y aglutinar la oferta de turismo gastronómico de la Comunidad Valenciana.

«No solo los vinos; la huerta, la agricultura, la pesca del Mediterráneo, eso es lo que crea cadenas de valor del producto local», asegura Aurora Pedro, que precisa que no consiste en caer en «localismos» sino detectar «nuestras piezas fuertes para poder construir más».

En política turística, considera que en estos momentos no se puede seguir creciendo en términos cuantitativos en turistas si no va acompañado de un aumento del gasto.

«Cualquier política que venga por ahí será perfecta», añade.

En cuanto a la tendencia de reconstrucción verde, aboga por la sostenibilidad, por «creernos una nueva forma de trabajar desde una perspectiva integral y no solo desde el mantenimiento del negocio», con paradigmas empresariales sociales.