El PP se abstendrá a la prórroga del estado de alarma

El Partido Popular se abstendrá finalmente en la votación de este miércoles de la prórroga del estado de alarma. Así lo ha anunciado el presidente del partido, Pablo Casado, al final de su intervención.

Ha asegurado que el estado de alarma «tenía sentido al principio para evitar el colapso de la urgencias y por eso lo hemos apoyado, pero no se puede alargar indefinidamente».

«Mantendremos el compromiso de no votar en contra. Si no en capaz de encontrar un plan B en las próximas semanas, no vuelva a pedir lealtad a la oposición», ha finalizado Casado su intervención.

Casado ha asegurado que «las explicaciones que ha dado el Gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico de un país desarrollado», ha señalado Casado.

«Le aceptamos el órdago», ha asegurado sobre el Gobierno, al que ha tildado de «lógica perversa» y «bajeza moral». «Es usted el que ha fallado en todo y a todos, usa a las víctimas contra los demás».

«Desconfinar sin encuesta de seroprevalencia es como bajar una montaña con los ojos vendados. Algún plan B tendrá que tener. Queremos certidumbres y no más chapuzas e improvisaciones», ha continuado.