¿Qué riesgo de contagio hay al cruzar con otras personas en la desescalada?

El inicio de la desescalada en España ha vuelto a llenar de vida las calles y es inevitable que, en los momentos del día autorizados para ello, nos crucemos con otras personas. En algunos lugares, hay ciudadanos que han denunciado aglomeraciones, con el consecuente miedo al contagio. ¿Qué riesgo de contagios hay al cruzarse con otras personas? La pregunta la ha respondido este lunes el portavoz del Comité de gestión del coronavirus, Fernando Simón, quien ha explicado que «la distancia de seguridad tiene que ir pareja al tiempo en el que se está esa distancia».

Así ha aclarado que, aunque la distancia de seguridad establecida es de un metro y medio o dos, hay otras variables que la modifican. Es el caso de las personas que hacen deporte, por ejemplo, ya que cuando se hace deporte la respiración es más potente y esa distancia de seguridad se incrementa hasta los 5 metros. No obstante, «el cruzarse con otra persona tiene un riesgo cercano a cero».

El epidemiólogo ha insistido en que hay que tomar todas las precauciones en estos momentos porque «una distancia menor contra otra persona y durante un tiempo largo, si una de ellas está infectada, el riesgo de transmisión se incrementa. Y como no sabemos si está infectado o no es importante guardar las distancias».

Resolviendo la cuestión, Simón ha recomendado no reducir la distancia de seguridad de dos metros ni al cruzarnos con otras personas. Sin embargo, si no hay opción y si esa distancia se reduce durante unos segundos «porque, por ejemplo, la acera se estrecha en un determinado punto, no debería ser un problema que nos preocupara demasiado».

El doctor sí que hay reconocido como un problema cuando hay gente que en lugares público hace corros y se mantiene durante un tiempo, ahí sí hay un riesgo y hay que ser muy serios en esto, ha concluido.