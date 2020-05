Simón, partidario de esperar a los resultados de los ensayos clínicos de los antivirales

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado partidario de usar los antivirales en los ensayos clínicos y esperar a tener resultados sobre su eficacia, en relación a la decisión de Estados Unidos de autorizar el uso del medicamento remdesivir.

Así lo ha indicado Fernando Simón en rueda de prensa este sábado para informar de los últimos datos del coronavirus, en la que ha sido preguntado por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de aprobar el uso del medicamento antiviral remdesivir para tratar a los pacientes más graves con COVID-19, pese a que su propio fabricante, Gilead, ha advertido de que aún no se ha probado que sea seguro y hay estudios que constatan que su eficacia no está clara. «Preferiría, y me consta que seguro que lo están haciendo, que lo utilizaran dentro del marco de un ensayo clínico», ha indicado.

El uso de antivirales es uno de los temas que se ha tratado desde el principio de la pandemia, «lo que hemos querido desde el principio, un tratamiento eficaz y una vacuna. Se han hecho múltiples ensayos clínicos y hasta ahora, aunque algunos parecían indicar que iban a tener eficacia, lo cierto es que no se ha podido demostrar de forma sólida eficacia suficiente en ninguno de ellos», ha explicado Simón.

El responsable del Centro de Coordinación de Alertas ha recordado la utilización del «uso compasivo» de fármacos experimentales en países de todo el mundo.

«El problema del uso compasivo es que no permite valorar si el fármaco tiene o no alguna eficacia contra el virus y por lo tanto el achacar eficacia a un fármaco cuando se utiliza solo de modo compasivo y no hay un estudio con un ensayo clínico bien diseñado detrás es realmente difícil», ha indicado.

Simón ha advertido también de que puede acabar generando «una falsa sensación de que podemos tratarlo y puede en algunos casos, porque algunos tratamientos no son inocuos, poner incluso en peligro algunos aspectos de la salud de las personas a las que se les aplica».

En España, ha agregado, hay muchos hospitales que están participando en ensayos clínicos con diversos tratamientos y ha confiando en que haya en cualquier momento si no resultados, por lo menos que se aclare si tienen o no eficacia.

«Lo ideal es que se utilicen en ensayos clínicos, que obtengamos una respuesta lo antes posible», ha indicado Simón.