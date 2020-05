Simón: «No es fácil adaptar una norma general a la situación específica de cada uno»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comparecido este viernes para comentar los datos sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en España. Sin embargo, algunas de las preguntas durante la rueda de prensa han ido destinadas al inicio de la desescalada. En concreto, sobre las actividades físicas que se podrán hacer a partir de este sábado.

«Se van a dar muchas situaciones excepcionales» ha querido explicar Simón, quien ha aclarado que «no es fácil adaptar una norma general a las situación específica de cada uno». No ha concretado nada que no se haya publicado en el BOE, aunque ha recalcado que la normativa «ni se hace ni se propone con la intención de atrapar o pillar a las personas con infracciones, se hace para controlar la infección de un virus». Asimismo ha considerado que «si una persona sale a hacer deporte [en la franja apropiada]y luego va a dar un paseo con su hijo no entiendo porque tiene que haber problemas».

Simón también ha recordado que «con un poco de lógica y sensatez, y pensar en la comunidad en vez de mi beneficio individual, podemos iniciar las medidas sin que suponga un riesgo». Durante la rueda de prensa también ha querido recordar las medidas que hay que tener claras, como la higiene o el distanciamiento social. En especial, para «evitar riesgos para los mayores