Exceltur considera inviable el plan de desescalada para el turismo

La Alianza para la excelencia turística, Exceltur, ha criticado el plan de desescalada del Gobierno tras la covid-19, ya que incorpora diversas restricciones y contradicciones que hacen inviable a corto plazo el arranque del sector turístico en unas mínimas condiciones económicas y operativas.

La alianza, que agrupa a las principales empresas turísticas en España, ha manifestado este miércoles, en un comunicado, sentirse «desconcertada» ante el plan denominado «Transición hacia una nueva normalidad» presentado ayer por el Ejecutivo que, a su juicio, abre «más confusión y dificultades a las existentes» para el sector turístico.

Exceltur ha explicado que el reinicio de la actividad turística «no se puede contemplar como un proceso gradual de apertura de servicios subsectoriales sueltos e inconexos a su aire, sino como una cadena de valor integrada y coherente con el posicionamiento deseado para cada destino», que empieza por la disponibilidad del transporte, ya que turismo es movilidad plena y gozar sin grandes restricciones disuasorias de espacios como playas u otras instalaciones de ocio.

Sin embargo, el plan impide que surja ninguna verdadera actividad turística, en primer lugar, la interna, al limitarse los desplazamientos por cualquier vía entre las provincias españolas, o al pretender abrir establecimientos con alojamiento, prohibiendo el uso de zonas comunes, o limitando aforos en otras instalaciones que hacen inviable su explotación.

Además, la organización ha recordado que, en los próximos meses, la demanda clave será la extranjera, que no aparecerá, si los aeropuertos siguen cerrados y no hay vuelos u otros medios de transporte ferroviario o terrestre, o no hay criterios uniformes en la Unión Europea (UE) sobre la movilidad transfronteriza o los niveles de seguridad requeridos previamente o en destino, para los europeos que desean viajar.

Dado que esto supone que el turismo podrá reabrir solo con una gradual demanda interna y no antes de fines de junio, Exceltur mantiene su previsión de que el sector turístico seguiría arrojando caídas de actividad de 92.000 millones de euros y pérdida de empleos a fines de año.

En su opinión, para poner de nuevo «en órbita» al sector, seguirá haciendo falta «más que nunca» un plan de ayudas mucho más selectivas y potentes que las actuales y durante un largo plazo de tiempo, a fin de asegurar la supervivencia empresarial y el empleo en sectores como el transporte, el alojamiento y la oferta complementaria.

La alianza ha anunciado de ha enviado este miércoles al Gobierno un amplio y transversal plan estratégico para la recuperación del conjunto del sector en varias etapas denominado «Plan renacer turismo».