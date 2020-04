Simón, sobre la salida de los niños: «Si no se respetan las indicaciones, la transición llegará más tarde»

Sanidad ha valorado este lunes la primera jornada de salida de los menores de 14 años a la calle, este domingo, cuando se criticaron algunas aglomeraciones y determinados incumplimientos de las medidas decretadas por el Gobierno para realizar esas salidas. El doctor Fernando Simón, del Centro de Alertas Sanitarias, ha manifestado que, «aunque la mayoría entiende que hay comportamiento de riesgo que hay que evitar, si no se respetan las indicaciones, la fase de transición llegará más tarde o será diferente a los que nos gustaría».

En el análisis de los datos de este lunes de la incidencia del coronavirus en España, donde se han registrado un total de 331 fallecidos, Simón se ha congratulado por las imágenes de los niños de nuevo en las calles. «Ayer se dio un paso muy importante, era algo ya necesario», ha reconocido, aunque después ha manifestado «una cierta preocupación» en el cumplimiento de algunos grupos.

El doctor ha recordado que «lo difícil lo vamos a hacer ahora, lo hecho hasta ahora ha sido lo duro, pero lo fácil», y ha apelado a la responsabilidad individual y familiar. «Sí se ha observado que hay gente que no ha respetado las indicaciones. No sé si llamarlos incaicos o insolidarios, pero prudentes realmente no lo son. La salida de los niños es motivo de celebración, pero ha que ser coherentes con el esfuerzo que hemos hecho hasta llegar aquí».