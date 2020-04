Regla de los cuatro 1 para los paseos de los niños

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido insistir este viernes en las reglas que regirán las salidas de los niños a la calle desde el estado de alarma y que, como él mismo ha señalado, se rigen por los 'cuatro 1'.

En concreto, Illa ha insistido en que el «único paseo diario» se debe realizar acompañado por un adulto, deber ser de máximo una hora al día y a un kilómetro de distancia del domicilio.

En esta nueva prórroga del estado de alarma los menores de 14 años podrán salir a la calle acompañados de un adulto.



??Desde el domingo 26 de abril, de 9:00h a 21:00h

??Una vez al día, 1 hora y en un entorno de 1 km



El ministerio de @sanidadgob publicará la orden mañana sábado. ? La Moncloa (@desdelamoncloa) April 24, 2020

Además, ha hecho énfasis en recordar las medidas de distanciamiento personal y la importancia de lavarse las manos a la salida de casa y tras el paseo, así como la imposibilidad de acercarse a otros niños que estén paseando en ese momento.

Bajar a las zonas comunes vecinales

Por otra parte, los menores de hasta 14 años podrán bajar a las zonas comunes de las comunidades de vecinos a partir de este domingo 26 de abril, pero sin coincidir con otros niños en las zonas de juego de estas urbanizaciones, sin estar más de una hora y siempre acompañados de un adulto, es decir, respetando las mismas medidas que las establecidas para los paseos por la calle, durante el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19.

«Los espacios comunes de vecinos son espacios privados, objeto de regulación comunitaria. El Gobierno va a especificar unos criterios pero van a ser los mismos que para los espacios públicos, los niños no podrán estar en grupos superiores a 3, deberán estar permanente acompañados de un adulto, no es aconsejable que estén más de una hora y no pueden coincidir en espacios de juego conjuntos», ha precisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes 24 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.