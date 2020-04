El nivel de transmisión no tiene que llegar a cero para empezar el desconfinamiento

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el nivel de transmisión del nuevo coronavirus no tiene que llegar a «cero» para comenzar a levantar las restricciones de movilidad, si bien ha avisado de que el desconfinamiento va a depender de cada territorio.

En la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, Simón ha explicado que para poder empezar a realizar la llamada 'desescalada' se debe garantizar que se puede responder a un nuevo brote de una forma «mejor aún» que lo que se ha hecho hasta ahora; y que hay camas hospitalarias para pacientes agudos infecciosos.

Además, ha asegurado que también se debe garantizar que las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos están «mejor preparadas»; que hay un sistema de vigilancia que permite «estar seguros» de que se puede seguir la evolución de la pandemia y de que se hay soluciones para reducir los retrasos en las notificaciones de los casos.

«Se trata de unos parámetros que se están analizando tanto a nivel nacional como internacional. Hay que estudiar bien, antes de iniciar el levantamiento de las medidas, cómo evoluciona la epidemia y cómo de preparados estamos para responder en caso de que las medidas supongan un incremento de casos no deseable», ha recalcado Simón.

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha avisado de que el nivel de transmisión no tiene por qué ser el mismo en todas las comunidades autónomas para iniciar la vuelta a las actividades, ya que puede haber dos regiones con el mismo nivel de transmisión, pero en estar controlada la misma y en otra no.