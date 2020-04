Torra, sobre los presupuestos de Cataluña: «No bastan, necesitamos transferencias del Estado»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha admitido que los presupuestos que aprobará este viernes el Parlament «no bastan» para hacer frente al coste sanitario que está generando la crisis del coronavirus, de manera que harán falta «transferencias directas del Estado».

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en un pleno de formato reducido del Parlament, Torra ha celebrado que la cámara pueda aprobar este viernes (las votaciones se prevé que terminen pasadas las 22.00 horas) unos «presupuestos largamente deseados», que permitirán contar con «3.000 millones de euros más».

Sin embargo, ha reconocido, el «efecto coronavirus» hace que estos presupuestos no sean suficientes para afrontar la crisis: «Solo con estos presupuestos no saldremos de esta ('no ens en sortirem')», ha advertido.

La Generalitat de Catalunya estima que el coste sanitario de esta crisis oscilará entre los 1.800 y los 2.000 millones de euros, ha dicho.

«Es evidente que lo que necesitamos son transferencias directas por parte del Estado, y no préstamos», ha recalcado el president, que ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a «eliminar ya el tope de déficit» y ha comentado que «solo con bajar uno o dos puntos el déficit fiscal del 8 % que sufre Cataluña ya saldríamos de esta».

«Necesitamos tener un Estado a favor, que el Gobierno español juegue a favor», ha insistido Torra antes de añadir: «Necesitamos estas transferencias de dinero para poder pagar el coste sanitario».

A su entender, es preciso que esta «crisis la pague el Estado», es decir, el conjunto de las «administraciones» públicas.