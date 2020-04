Simón, sobre cuándo entró el virus: «Seguro que hubo casos que se nos escaparon»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que «es muy seguro» que las autoridades sanitarias no detectaron la entrada del coronavirus en España a mediados de febrero, dejando sin detectar una cantidad de casos asintomáticos que, en última instancia, han generado este gran brote en España.

«Es muy seguro que hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon. No hubo claramente un paciente cero. Ese gran incremento en marzo se debió a la entrada de varios casos. No llego un caso solo, eso es obvio, si no, no hubiera sido tan explosivo y tan inmediato el crecimiento exponencial. Que hubieran pasado casos desapercibidos días antes es perfectamente posible. Lo cierto es que si existía esa circulación no fue detectada por los servicios sanitarios», ha admitido en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Científicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han concluido en un estudio genético que el SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad Covid-19, entró en España entre el 14 y el 18 de febrero. En su trabajo, publicado en 'bioRxiv', han detectado «múltiples introducciones» del SARS-CoV-2 en España durante esas fechas, y no un único 'paciente cero', tal y como se sospechaba.