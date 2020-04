Sánchez y Casado se reunirán la próxima semana

El Gobierno y el PP están «coordinando» una fecha para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, mantengan una reunión «a inicios de la próxima semana» para hablar de medidas «a medio plazo y no de planes de choque urgentes», según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

Después de que el PP se enterara por la rueda de prensa de Moncloa de que Sánchez quería convocar este jueves a Casado para hablar de los Pactos de la Moncloa, los 'populares' criticaron que se les impusiera una reunión y avisaron de que no iban a admitir ese «formato de ronda de consultas en audiencia» sin acuerdo previo con el líder de la oposición».

Por eso, contactaron con el gabinete de Moncloa el martes por la tarde para que esa fecha se acordara conjuntamente. Este miércoles, han vuelto a hablar los gabinetes de Sánchez y Casado, «por los cauces habituales» y «se está coordinando una fecha para mantenerla a inicios de la próxima semana», según ha señalado el PP.

Eso sí, el Partido Popular ha recalcado que Sánchez «aún no ha detallado ni el contenido ni los participantes de unos pactos a medio plazo, que solo pretenden corresponsabilizar a los demás de sus errores». A su entender, la base para cualquier acuerdo es «la confianza, pero ya nadie se fía de él» porque «ha engañado tanto a tanta gente que ya no le creen ni sus propios socios».

Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a rechazar este miércoles mantener una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha avisado de que no tendrá ningún contacto con el Gobierno hasta que sea cesado su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el Estado asuma el pago de las nóminas de todos los trabajadores y autónomos que no pueden desempeñar su labor por el estado de alarma.

En un videocomunicado, Abascal ha sostenido que no es momento de «propaganda» sino de «acciones decididas» para detener «la destrucción de vidas, empleos y libertades» que está propiciando el actual Gobierno «negligente, falsario y desleal».

En este escenario, ha insistido en su petición de un Gobierno de emergencia nacional y ha puesto dos condiciones previas: el cese de Iglesias y el pago del las nóminas a los trabajadores y autónomos con el objetivo de frenar «la destrucción del tejido económico» que, a su juicio, «lleva a las cartillas de racionamiento».

Ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mantendrán este jueves una reunión telemática en la que Arrimadas le instará a poner en marcha ya unos «pactos de la reconstrucción» para hacer frente a la crisis del coronavirus, tras haber asumido Sánchez esta propuesta defendida por la formación naranja.

El encuentro comenzará a las 13.00 horas, según han acordado los equipos de ambos dirigentes y según ha informado Ciudadanos. Arrimadas insistirá al jefe del Ejecutivo en la necesidad de unos pactos de la reconstrucción para promover una actuación «sensata, moderada y acordada entre Gobierno, oposición y agentes sociales».

Desde Cs han recordado que su presidenta y portavoz en el Congreso propuso esta idea a Sánchez el pasado 4 de abril «como garantía de que las medidas para hacer frente a la crisis no se tomen de forma improvisada y unilateral». Al no haber sido contactada por el presidente del Gobierno en once días, este martes le remitió un documento para empezar a trabajar ya en estos pactos.

El partido naranja sostiene que esos acuerdos no deben servir para un «cambio de régimen», como cree que pretende Podemos, sino para «consensuar de forma urgente la salida económica, social y sanitaria de la crisis» con «un plan urgente de contingencia sanitaria, un plan estratégico de reactivación económica y un plan de protección social».

Bildu

Por otro lado, el presidente del Gobierno ya ha concertado cita con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, para hablar de posibles pactos de Estado para la reconstrucción de España tras la crisis del coronavirus: será el próximo viernes a las 12:30 horas por videoconferencia.

Así lo ha confirmado este miércoles fuentes de la formación que lidera Arnaldo Otegi. Será la primera entrevista del presidente del Gobierno con Bildu, pues hasta ahora los contactos con la izquierda abertzale los llevaba la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.