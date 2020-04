Ayuso: «Ojalá hubiéramos hecho todo antes»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este lunes que «toda la vida» llevará encima el pensar si no podría haberse adelantado en la toma de decisiones en la lucha contra el coronavirus, y ha subrayado que «ojalá hubiéramos hecho todo antes».

«No hay día que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado porque este virus no tiene cura ni vacuna y lo único que tiene es tiempo; hay países que se han adelantado y hay muchos países que se han confiado como nosotros», ha explicado en declaraciones a EsRadio.

Tras anunciar que va a comparecer a petición propia en la Asamblea para rendir cuentas de la gestión de la crisis de la COVID-19, ha añadido que a pesar de que muchos médicos le dicen que gracias al cierre de los centros escolares en la región «se pudo contener la ola y salvar muchas vidas, yo siempre pienso ¿y si hubiera sido antes?».

De saber lo que sabe hoy del coronavirus efectivamente «las cosas habrían sido muy distintas, habría empezado a hacer la estrategia al revés», ha dicho.

Las pandemias «van por delante y las soluciones a continuación porque ocurren muchas cosas que jamás te podrías haber imaginado».

Contra este virus «de lo poco que podemos hacer es tener estrategia, tiempo y conocimiento y escuchar las advertencias de la OMS y otras organizaciones que nos advertían de que estábamos muy tranquilos».

«No culpo a Pedro Sánchez de que haya habido un virus y de lo que está pasando, sí que le pido estrategia y concreción y claridad porque somos uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde; le pido que nos ayude y nos indique».

Sin embargo, a su juicio el presidente del Gobierno «hace lo contrario; él pide o impone una pretendida lealtad, pero después a las comunidades autónomas y a la oposición no nos pregunta».