¿Cuándo podremos visitar a los familiares?

¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares? Esta es la pregunta que se hacen millones de personas en España, que desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 15 de marzo para hacer frente al coronavirus, no pueden ver a sus seres queridos. Sin embargo, las autoridades aún no han realizado ninguna referencia específica sobre este asunto, aunque de sus declaraciones genéricas ya se pueden extraer algunas hipótesis.

En este sentido, se está hablando de que el desconfinamiento podría realizarse por grupos de edad, es decir, que primero podrían salir las personas menores de 45 años y los que ya están inmunizados de la COVID-19. Después los que tienen entre 45 y 65 años, pero aún no están inmunizados. Por último, saldrían los mayores de 65 años no inmunizados. En el caso de que las visitas también se limitasen siguiendo estos parámetros, las realizadas a los familiares mayores podrían hacerse esperar algo más que al resto. No obstante, se trata de meras hipótesis que el Gobierno no ha confirmado.

Más complicada aún se presenta la situación para las personas que tienen a sus familiares fuera de las Islas, ya que el Ejecutivo central sí ha confirmado que los viajes de media y larga distancia se reanudarán después que los de las distancias cortas. Además, los puertos y aeropuertos de Baleares están cerrados, salvo excepciones como las mercancías y viajes muy justificados.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz del comité autonómico del coronavirus en Baleares, Javier Arranz, ha manifestado que en estos momentos se desconoce cuándo se permitirán las visitas a los familiares. Sí ha precisado que «dependerá de cómo evolucione la pandemia y lo que decida el Estado con el confinamiento».

Por tanto, habrá que seguir esperando para que el ansiado reencuentro con las familias se pueda producir. En estos momentos, sólo se puede ir a la casa de familiares para cuidarlos si se trata de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.