Casado le dice a Sánchez que «no está solo»

El presidente del PP, Pablo Casado, le ha dicho este miércoles al presidente del Gobierno que no está solo para salir de la crisis del coronavirus. No obstante, le ha reprochado que no haya hecho más autocrítica y que no haya planteado una comisión de investigación.

También le ha recriminado el comportamiento de los socialistas en otras crisis sanitarias que tuvo que liderar el PP. Sin embargo, ha insistido en que ahora es el momento de la unidad.

El jefe de la oposición se ha comprometido a promover mejoras en la remuneración y condiciones laborales de los sanitarios, especialmente de los residentes. También se ha comprometido con el conjunto de la sociedad, «no vamos a dejar atrás a nadie».

Casado ha advertido que cuando acabe esta crisis habrán cambiado muchas cosas y habrá que reordenar las prioridades del gasto público. «Mientras tanto lo que tenemos que hacer es luchar contra un enemigo común, con hospitales abarrotados y plazas y calles vacías».

El presidente del PP ha sacado a relucir las diferencias en el Gobierno y ha asegurado que en el Partido Popular encontrará más apoyo que en sus socios de gobierno. También ha denunciado que se haya aprobado el decreto para permitir que el vicepresidente Pablo Iglesias esté en la comisión del CNI. Además, le ha pedido que no ceda a las presiones nacionalistas y el ejército se despliegue en todo el Estado.

En relación a las medidas económicas ha pedido un plan de choque fiscal y cancelar las subidas de impuestos previstas, al tiempo que ha lamentado que no haya más medidas para los autónomos.

Casado también ha tenido palabras para Felipe VI, que este miércoles por la noche se dirigirá a la nación en un discurso.

Para concluir, ha señalado que aunque nos quedan días difíciles, superaremos esta crisis, a la que ha comparado con una guerra en la que se utilizan otras herramientas como mascarillas. «Es la hora de la España eterna».