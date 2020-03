El Gobierno ha pedido que se rebaje en un 50 % el tráfico aéreo

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha revelado este sábado que ha solicitado a las compañías aéreas que restrinjan un 50 por ciento su tráfico aéreo en las Islas.

Así lo ha señalado en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para declarar el estado de alarma, que se ha prolongado durante más de siete horas.

El presidente ha indicado inicialmente que esta medida se aplicaría a partir del lunes, si bien ha matizado que probablemente tarde «dos o tres días más» en ponerse en marcha.

Sánchez ha ejemplificado que esto no significa, por ejemplo, que un ciudadano de Gran Canaria no pueda ir a Tenerife a cuidar de un familiar enfermo, si bien «no podrá ir a ver a un amigo, o a una fiesta, porque ésta no se producirá».

«No estamos actuando sobre los territorios, sino sobre los individuos, vivan donde vivan deben verse sometidos a la misma restricción de movilidad», ha declarado el líder del Ejecutivo central.

En cuanto a los españoles que estén en el extranjero, el presidente ha asegurado que «cualquier español que haya salido por motivos laborales o vacacionales puede regresar sin ningún problema». No obstante, ha recalcado que aquellos los que lleguen tendrán que verse sometidos a las mismas exigencias de movilidad que el resto de españoles.

Precisamente, este viernes la presidenta del Govern, Francina Armengol, le solicitó, que limitase «temporalmente las conexiones con las Islas». Según dio a conocer la presidenta balear en un 'tweet' tras una charla con el presidente, le solicitó que «para proteger a la gente de Baleares, restrinja temporalmente las conexiones con las Islas».