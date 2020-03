No es peligroso que los niños visiten a los abuelos

Este lunes empieza el cierre de colegios en Baleares, una de las medidas para hacer frente al coronavirus, que ya cuenta con 26 contagios y un fallecido en la comunidad.

Los centros cierran durante 15 días naturales y todavía no se sabe cuando volverán a tener actividad. Esta orden ha generado cierta inquietud entre los padre y madres que no saben con quién dejar a sus hijos. Una opción para muchos serían los abuelos, ¿es recomendable?

Los médicos aseguran que no es peligroso que los niños estén en contacto con los abuelos. Según explican los expertos todos aquellos niños que están sanos pueden visitar a las personas mayores sin ningún problema.

Los menores que no tengan ningún cuadro sintomático, es decir, que no tengan tos, ni fiebre ni mocos, pueden pasar tiempo con los abuelos. Sin embargo, aquellos niños que estén enfermos o pueda parecer que están incubando alguna enfermedad es mejor que no entren en contacto con la población de riesgo.

Por tanto, los niños que están sanos pueden visitar a los abuelos sin ningún tipo de problema.