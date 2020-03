Specsavers Ópticas recaudará fondos para el adiestramiento de los perros guía de la ONCE

Specsavers Ópticas recaudará fondos para apoyar la cría y el adiestramiento de los perros guía de la ONCE, que otorgan plena autonomía y seguridad a las personas ciegas o con discapacidad visual grave de nuestro país.

Así lo recoge el convenio firmado por esta empresa del sector óptico y la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) cuyo objetivo es conseguir más de 5.000 euros para colaborar con la misión de la FOPG, a través de la campaña benéfica que se desarrolla a nivel nacional durante todo el año 2020.

Dentro de esta iniciativa, Specsavers Ópticas desarrollará a través de los nueve establecimientos de que dispone en el territorio nacional dicha campaña dirigida a sus clientes y diversas acciones para dar a conocer a la ciudadanía la valiosa labor que los perros guía prestan en favor de las personas ciegas y que la FOPG hace posible entregando cada año más de 130 perros guía.

Con este convenio, la Fundación ONCE del Perro Guía se convierte en la organización benéfica oficial de Specsavers Ópticas en estos 12 meses.

Jorge Martínez de Lizarduy Araico, óptico optometrista representante de Specsavers Ópticas, ha explicado que «como ópticos que somos, queremos mejorar la vida de las personas que han perdido visión, por lo que haremos todo lo que esté en nuestra mano para recaudar a lo largo de este año la mayor cantidad de dinero posible para la Fundación».

«La pérdida de la visión puede provocar limitaciones en la vida de las personas, lo que conlleva sentimientos de soledad y depresión. Sin embargo, gracias a la Fundación y al trabajo que se realiza, las personas con discapacidad visual grave pueden adquirir una nueva sensación de independencia y confianza», ha señalado el óptico.

«Igualmente es importante que las personas adopten una actitud proactiva en lo que se refiere a la salud visual. Los exámenes visuales periódicos y la detección temprana de posibles enfermedades, seguidas de una intervención oportuna y el manejo de las condiciones de la salud de los ojos, podrían ayudar a proteger su visión», ha asegurado el representante de Specsavers Ópticas.

Por su parte, la directora gerente de la FOPG, María Jesús Varela, ha destacado la relevancia de esta colaboración acordada con Specsavers Ópticas, una empresa internacional comprometida con la salud visual, que con esta campaña muestra su solidaridad y apoyo a aquellas personas que requieren de la ayuda de un perro guía para mejorar su movilidad. En este sentido, ha señalado que la iniciativa «es un ejemplo de responsabilidad social empresarial y marca claramente el camino que muchas otras compañías podrían y deberían seguir para enriquecer su modelo de negocio con una orientación netamente social. El compromiso que Specsavers Ópticas demuestra con la discapacidad visual mediante la firma de este convenio tiene todo el sentido en una cultura empresarial avanzada, que trata de enlazar su negocio con la realidad social que lo rodea. Al mismo tiempo vincula la experiencia de compra del cliente con el componente emocional del apoyo a la transformación y mejora de esa realidad».

Sobre la Fundación ONCE del Perro Guía

Para la FOPG la colaboración supondrá no solo la obtención de fondos con los que mejorar su labor y seguir creando historias de ilusión para las personas ciegas, sino también la posibilidad de dar mayor visibilidad a su labor, al papel de los perros guía y al derecho de acceso al entorno público o de uso público que tienen reconocido legalmente sus usuarios, a través de la campaña en todos los establecimientos de Specsavers Ópticas.

La FOPG es una fundación de carácter asistencial creada por la ONCE en 1990 con la finalidad de criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o discapacidad visual grave. Presta sus servicios a personas con discapacidad visual de toda España, en virtud de la colaboración concertada con la propia ONCE, que ofrece el perro guía como un servicio social gratuito para las personas afiliadas a dicha Organización que lo soliciten y sean aptas para recibir este medio auxiliar de movilidad. La FOPG es miembro permanente de la International Guide Dog Federation (IGDF), de la European Guide Dog Federation (EGDF) y de la European Breeding Network, grupo de trabajo especializado en cría y mejora genética de perros guía que agrupa a centros y especialistas de Europa y EE.UU.

La Fundación cría sus propios perros y asume todo el proceso hasta tener un perro guía perfectamente adiestrado, selecciona al solicitante más adecuado para ser emparejado con él, le imparte el curso para aprender a utilizarlo y, tras el mismo, le cede su uso, dándole soporte técnico tras la graduación durante toda su vida útil como perro guía.

La labor de esta Fundación en favor de la autonomía de las personas ciegas o con otra discapacidad visual grave resulta esencial, ya que para ellas la diferencia de pasar de moverse con bastón a hacerlo con un perro guía representa un salto cualitativo en su movilidad y una sustancial mejora de la rapidez y seguridad de sus desplazamientos, favoreciendo su integración social y laboral y contribuyendo así a su plena inclusión.

Sobre Specsavers Ópticas

Por su parte, Specsavers Ópticas es una cadena de ópticas que tiene establecimientos en la provincia de Alicante (Calpe, Jávea, Torrevieja, Benidorm, Guardamar del Segura y La Zenia-Orihuela) en la Costa del Sol (Fuengirola y Marbella) y en Mallorca (Santa Ponça). Proporciona ayuda para que las personas con problemas de salud visual tengan una mejor calidad de vida. Para ello lleva a cabo campañas benéficas y ofrece exámenes visuales completos de forma gratuita para quien los solicite. Specsavers Ópticas está muy comprometida con estos controles de salud visual, ya que permiten identificar cambios que podrían estar asociados con algunas enfermedades oculares. En caso de ser necesario, el óptico puede derivar a la persona directamente al hospital o al médico de cabecera para que se realicen pruebas en profundidad y así detectar a tiempo enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas o se agraven.

No es la primera vez que Specsavers Ópticas realiza una campaña de recaudación de fondos en favor de una de las fundaciones del Grupo Social ONCE, pues ya en 2017 firmó un convenio de colaboración con la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). En esa campaña benéfica se recaudaron más de 6.000 euros.