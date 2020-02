Antonio del Castillo deja Vox por «cosas» que no le han gustado

Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, ha anunciado este martes que se ha dado de baja como militante de Vox por «cosas» que no le han gustado «políticamente hablando».

Del Castillo ha hecho pública su renuncia a continuar en el partido de Santiago Abascal en un mensaje difundido a través de la red social Twitter. «Estos días han sido duros, unido a que hace muy poco fuera el aniversario del asesinato de mi hija y lo que ha salido publicado, también anteriormente hubo cosas que no me gustaron políticamente hablando», ha escrito el padre de la joven sevillana de 17 años asesinada en 2009 y cuyo cuerpo no ha sido localizado.

Los padres de Marta del Castillo pidieron ayer en el juzgado reabrir el caso porque consideran que existen nuevas pistas que podrían permitir encontrar el cadáver de la menor.

Aunque lo ha anunciado este martes, Antonio del Castillo formalizó su baja de Vox la semana pasada, según ha precisado él mismo en el mensaje. Antonio del Castillo apostó por Vox en 2018 «cansado del lenguaje políticamente correcto», después de llevar cuatro años ligado al PP y un mes antes de las elecciones regionales andaluzas, en las que los de Santiago Abascal dieron la sorpresa al conseguir 12 escaños decisivos para desbancar al PSOE de la Presidencia de la Junta por primera vez en 40 años.