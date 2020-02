¿Por qué es importante hablar de cáncer? «Porque se necesita más normalidad. Si se habla de cáncer se pierden miedos y se puede vencer». Es la lección de vida de Vanesa Gómez, una superviviente del cáncer cuyo caso ejemplifica la lucha contra este conjunto de enfermedades cuyo nombre no deja de oírse en nuestros días, y que este martes 4 de febrero está más viva que nunca.

Con motivo del Día Mundial de la lucha Contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha servido del testimonio de esta mujer y madre, que reflexiona sobre la necesidad de no usar eufemismos y plantear la batalla en los términos adecuados.

«Yo pensaba que a mí no me podía pasar. Porque yo soy muy joven, porque me quedaba mucha vida por delante, porque eso les pasa a las personas más mayores. Me equivoqué porque le puede pasar a cualquier persona, en cualquier edad», explica Gómez al principio del vídeo.

Hoy, es el #DíaMundialContraelCáncer. Vanesa «Es importante hablar de cáncer porque se necesita, más normalidad. Si se habla de cáncer se pierden miedos y se puede vencer»

Después habla de lo que se siente con el diagnóstico, «pues que me voy a morir. Pensaba que no lo iba a superar», dice con emoción. Ella, como muchos otros, asociaba el binómio 'cáncer igual a muerte' y el no poder ver crecer a su hija «me estaba matando».

«Creo que es importante hablar de cáncer porque se necesita más investigación, más visibilidad, más normalidad. Si se habla de cáncer se normaliza, se pierden miedos, y si se habla de cáncer se puede vencer, sentencia, con un mensaje optimista que ha emocionado a muchos en esta jornada especial.