Felipe VI: «España no puede ser de unos contra otros, debe ser de todos y para todos»

El Rey Felipe VI ha asegurado este lunes en la sesión de apertura de las Cortes Generales de la XIV legislatura que «España no puede ser de unos contra otros, debe ser de todos y para todos».

El monarca ha expresado su deseo de que «esta legislatura sirva para recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones». Además, se ha referido a «su deseo de convivir en paz y libertad, especialmente los que se encuentran en dificultades» y ha recordado que «sus señorías representante los intereses generales de 47 millones de españoles».

El Rey se ha referido a la unidad de España y a la diversidad del Parlamento en su intervención, al tiempo que ha pedido respeto a los diputados y señorías para desempeñar sus funciones.

«Llega la hora del Parlamento, de la palabra, desde el respeto. Desde las elecciones de diciembre de 2015 las Cortes han ampliado su diversidad, la nueva realidad requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario».

En este punto, ha señalado que la función del gobierno es pactar y la de la oposición controlar. «La diversidad de ideas va unidad a nuestra esencia y para eso tenemos la Constitución, lugar de encuentro de los españoles, integradora de la diversidad territorial. Nació para el diálogo y el acuerdo, para el desarrollo de nuestra vida colectiva en plenitud democrática».

«España es un Estado social, democrático y de derecho. Los tres pilares esenciales sobre los que se construyen las democracias de nuestro entorno», ha expresado. Además, ha destacado que «la XIV legislatura representa el inicio solemne de un nuevo curso político, que supone el encuentro en las Cortes Generales entre los representantes del pueblo español y el Jefe del Estado que es símbolo de su unidad». Ha asegurado que todos se deben al pueblo español, desde el respeto a los valores constitucionales.

Felipe VI también ha querido agradecer expresamente la colaboración de los representantes de los partidos que han participado en la ronda de consultas para elegir al presidente del Gobierno y he felicitado a Pedro Sánchez, al que le ha deseado «mucho éxito».

Además, ha puesto de manifiesto la «cálida acogida de los diputados y senadores, es un día que me gustará recordar». Cabe recordar que ERC, JxCat, CUP, BNG y Bildu no han acudido a la apertura de las Cortes Generales porque defienden que «no» tienen Rey y rechazan la monarquía porque dicen que es «anacrónica y heredera del franquismo».

También ha agradecido la labor de miles de ciudadanos que en estas últimas décadas han participado en la política. Ha señalado que ejercer con rectitud el cargo es algo que esperan los ciudadanos y «a lo que estamos obligados todos sus representantes».

«Son ya 14 las elecciones generales celebradas desde que el pueblo refrendó la Constitución y me gustaría destacar el alto grado medio de participación que pone de manifiesto el firme compromiso de la sociedad con la institución parlamentaria».

El acto ha finalizado con un largo aplauso, incluidos algunos diputados de Unidas Podemos que no lo hicieron en 2016. No obstante, ha habido algunas excepciones. Por último, ha habido vivas al Rey, a España y a la Constitución. No obstante