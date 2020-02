El paciente que dio positivo por coronavirus y los otros ingresados seguirán en La Gomera recibiendo tratamiento

El paciente que dio positivo de infección por coronavirus y las otras cuatro personas que han estado en contacto con él, que permanecen ingresados en el Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe de La Gomera, continuarán en la isla recibiendo tratamiento y las medidas de protección que indica el protocolo para estos casos.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado en el que añade que se trata de la mejor opción, ya que la sintomatología que se ha detectado entre estos turistas alemanes es leve.

El ciudadano alemán que dio positivo en el coronavirus no ha tenido y se encuentra mejor, mientras que las autoridades sanitarias hará «un seguimiento activo» de las personas con las que ha podido mantener contacto durante su trayecto hasta la isla y su estancia en ella. El jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, ha señalado que se pondrán en contacto con las personas que viajaron en el avión hasta Tenerife en los asientos cercanos, mientras que el trayecto hasta La Gomera en barco no presenta problemas porque el afectado no se movió de su sitio junto a una ventana. Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y ha especificado que las cinco personas que han mantenido contacto estrecho con el afectado siguen asintomáticas y en observación.

Protocolo

Por su parte, el protocolo se activó esta semana tras una alerta del Ministerio de Sanidad para que se localizara en La Gomera a dos personas que habían estado en contacto en Alemania con un paciente diagnosticado de infección por coronavirus.

Una vez localizados se extendió a otras tres personas con las que estaban conviviendo en la isla colombina. Desde ese momento, todos ellos permanecen ingresados en el hospital.

Asimismo, la Consejería ha señalado que mientras la evolución de los pacientes sea favorable, no hay indicación de traslado de centro hospitalario por lo que se considera que su continuidad en el Área de Salud de La Gomera sigue siendo la mejor opción para la asistencia a los pacientes.

El estado de salud de los casos detectados es hasta este momento bueno, lo que apunta a que la infección por este coronavirus cursa mayoritariamente de forma leve y que el sistema sanitario «está adecuadamente capacitado para asistir los casos que se puedan presentar».