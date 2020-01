Fallece en Moscú el periodista español Manuel Regalado

El periodista español Manuel Regalado, corresponsal de la agencia de noticias Sputnik, ha fallecido «trágicamente» este lunes en Moscú, según ha informado este medio. La oficina del Comité de Investigación ruso (SK) ha abierto una investigación preliminar para esclarecer su muerte.

El cuerpo sin vida de Regalado fue encontrado este lunes cerca de un bloque de viviendas, según ha indicado Yulia Ivanova, asistente principal del jefe de la oficina moscovita de SK. En la inspección realizada en su vivienda no registraron indicios de robo o agresión. «Estamos profundamente conmocionados por lo sucedido. Es una gran tragedia personal para la familia y los cercanos de Manuel», ha indicado Sputnik, grupo al que el periodista español se unió en mayo de 2016.

Previamente, entre 2006 y 2012, había colaborado en los diarios 'El Mundo', 'Expansión' y 'Marca' entre 2006 y 2012.

Saddened to hear about the death of @SputnikMundo’s journalist Manuel Regalado yesterday in Moscow, #Russia. I am looking for more information about the circumstances of his death. I express my condolences to his family and colleagues.