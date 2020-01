Joaquín Pérez Rey y María Amparo Ballester Pastor serán secretario de Estado de Trabajo y jefa de Gabinete de Díaz

El doctor en Derecho Joaquín Pérez Rey será el próximo secretario de Estado de Trabajo y Economía en el futuro Gobierno de coalición y formará así parte del equipo de la futura ministra de Trabajo y diputada de Galicia en Comú, Yolanda Díaz.

Además, según han confirmado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia María Amparo Ballester Pastor ejercerá el puesto de jefa de Gabinete de Díaz a partir del próximo lunes, cuando los ministros juren su cargo ante el Rey Felipe VI.

Ambos han colaborado con Díaz en varias ocasiones para la redacción de leyes contra la precariedad.

Pérez Rey sustituye a Valldeolivas García

Pérez Rey, nacido en Madrid en 1973, será el que le de el relevo a la hasta ahora secretaria de Empelo, Yolanda Valdeolivas García. Es Doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado y en la actualidad es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director del departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

También es autor de los libros 'Estabilidad en el empleo' (2004); 'La transformación de la contratación temporal en indefinida. El uso irregular de la temporalidad en el trabajo' (2004); 'El contrato eventual por circunstancias de la producción' (2006); 'El despido disciplinario' (2013); 'El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente: novedades legales y jurisprudenciales' (2016) y, en colaboración con Antonio Baylos, 'El despido o la violencia del poder privado' (2009).

Ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros de su especialidad como 'La contratación de duración determinada' (2019); 'El contrato de apoyo a los emprendedores' (2012) o 'El despido en la reforma de 2010' en 2011.

Pérez Rey es además colaborador habitual de la Fundación 1º de mayo y de la Fundació Cipriano Garcia, forma parte del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social y es socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Asociación Española de Salud Y Seguridad Social.

Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades europeas y ha participado en un buen número cursos de especialización y congresos nacionales e internacionales, especialmente en América Latina.

Formó parte del grupo de expertos que, a propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, analizó las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en el sistema español de contratación laboral.

Ballester Pastor será la mano derecha de Díaz

La futura ministra de Trabajo a elegido a la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia para ser su mano derecha en esta legislatura. En la misma universidad es también Directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y Directora de la Catédra de Economía Feminista.

Es asimismo vicepresidenta de EUFEM (plataforma universitaria de estudios feministas y de género). Ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la investigación en materia de discriminación por razón de género en el ámbito laboral y de seguridad social, lo que se ha reflejado en más de ciento cincuenta publicaciones científicas en revistas y publicaciones de excelencia sobre esta materia.

También ha investigado sobre discriminación laboral por otras causas, particularmente por edad, conciliación/corresponsabilidad/tiempo de trabajo, derechos de los trabajadores migrantes, derechos fundamentales en dimensión laboral, contratación temporal, Derecho social de la Unión Europea, normativa de prevención de riesgos laborales y Seguridad Social.

Uno de sus últimos libros publicados realiza un análisis global de la normativa laboral y de seguridad social desde una perspectiva de género bajo el título 'Retos y perspectivas de la discriminación laboral por razón de género'.

Ballesteros Pastor también ha realizado varias investigaciones de Derecho comparado a partir de estancias financiadas en Universidades extranjeras en las que ha sido profesora visitante, entre las que pueden destacarse la Universidad de Estocolmo o Mac Gill University en Montreal.

Desde 2015 forma parte del European Network of Legal Experts in Gender Equality and non-discrimination (órgano asesor de la Comisión Europea en materia de género). Ha sido Investigadora principal en varios proyectos de investigación competitivos uno de ellos financiado con fondos de la Unión Europea (proyecto internacional 'Culture, custom and gender'.

Actualmente es Directora del grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Valencia 'Desigualdades socio-económicas y políticas públicas con perspectiva de género', desde 2016. Ha sido Magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 1996 hasta 2015.