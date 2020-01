El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no prevé nombrar a otro vicepresidente antes de su eventual inhabilitación ("no lo tengo previsto"), y además ha considerado probable que acaben inhabilitándole en unos meses pese a los recursos.

Lo ha dicho el sábado a última hora de la noche en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, poco después del pleno del Parlament que ha aprobado la propuesta de resolución de JxCat, ERC y CUP que rechaza la decisión de la JEC --que «pretende inhabilitar» a Torra--, pide presentar todos los recursos judiciales oportunos y ratifica a Torra como presidente.

«No lo tengo previsto», ha respondido al preguntársele si prevé nombrar a un vicepresidente que sea de JxCat, pero ha rechazado reiteradamente entrar en suposiciones, al repreguntársele varias veces.

Espera ganar ahora las medidas cautelarísimas en el TS contra su inhabilitación, pero es consciente de que puede ser inhabilitado después: «Es muy probable que este proceso acabe con mi inhabilitación finalmente, dentro de unos meses».

Sobre convocar elecciones anticipadas para evitar todo este camino de recursos contra su inhabilitación, ha reiterado: «Tengo la confianza del Parlament de Catalunya. Seré el presidente».

Ante su probable inhabilitación por el TS, ha dicho que él siempre ha defendido que hará lo que diga el Parlament, que este mismo sábado le ha ratificado como presidente, por lo que así lo hará: «Más que nunca, después de esta votación».

Al replanteársele si el TS traslada al Parlament la orden de destituirle, ha contestado: «Cumpliremos lo que dice esta votación», en referencia a la que le ha ratificado este sábado en la Cámara.

«No puede continuar la degradación de nuestras instituciones», y ha defendido que esta votación del Parlament ha convertido en obligación combatir la degradación de la que ha hablado, y ha añadido textualmente que la votación es muy clara.

Al preguntársele si los Mossos pueden ir a buscarle para cumplir una orden de inhabilitación, ha respondido: «Hoy estamos donde estamos. Celebremos esta votación».

Aun así, es consciente de que puede haber un mandato a la policía judicial, como ya pasó para retirar la pancarta del balcón de la Generalitat: sobre esa posibilidad, ha dejado claro que no pretende decir a ningún funcionario lo que debe hacer, pero que un político también debe saber qué hacer en un momento determinado.

Torra ha destacado que los tres grupos independentistas han hecho un «gran esfuerzo» para llevar a votación este sábado una propuesta de resolución unitaria para defender la institución de la Presidencia de la Generalitat.

Y ha subrayado que también ha sido una ratificación del compromiso de los tres grupos de trabajar por la autodeterminación, por los presos y los que están en el extranjero y contra «la represión».

Sobre el 'no' del PSC, no le ha extrañado porque todos estos conceptos son ajenos a los socialistas: «Hoy podíamos haber visto otro PSC a la hora de las votaciones. Desgraciadamente no ha sido así».