Almeida acepta las disculpas de Javier Bardem

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este lunes que acepta las disculpas de Javier Bardem por haberle llamado «estúpido» en la manifestación contra el cambio climático del pasado viernes.

Bardem abrió un hilo en Twitter para pedir «disculpas» por haberse «dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante».

«Por supuesto que acepto las disculpas de Javier Bardem, como no puede ser de otra manera», ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios desde la Cumbre del Clima.

«Lo que lamento no es el insulto de Javier Bardem, porque eso uno lo tendrá que aguantar y ya veremos cómo lo aguantamos, lo que me molesta es que Javier Bardem no hiciera ninguna referencia a la ciudad de Madrid, no reconociera el orgullo de ciudad que tenemos, el orgullo de una ciudad que en menos de 30 días ha sido capaz de organizar una COP de estas características, con un conjunto de infraestructuras y de servicios públicos que han permitido que la Cumbre por el Clima se celebrara», ha explicado.

«A mí lo que de verdad me molesta no es que Javier Bardem me insultara, acepto sus disculpas sean o no sinceras», ha recalcado el alcalde, antes de criticar que el actor «no tuviera la elegancia de hacer un reconocimiento a la ciudad de Madrid».