El Rey cree que sería «bueno» que hubiera Gobierno y que la legislatura «empezara a andar» para que hubiera «normalidad institucional, que es lo que los ciudadanos están esperando». Así se lo ha confesado Felipe VI a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

No obstante, preguntada por si ha tenido ocasión de comentar con Felipe VI que Pedro Sánchez pudiera salir investido presidente con la abstención de Esquerra Republicana (ERC), ha respondido que no han hablado de la conformación del Gobierno ni de los grupos que apoyarán o no al futuro candidato.

La presidenta del Congreso cree que que será «complicado» que el presidente del Gobierno en funciones se someta a la sesión de investidura antes de Navidad, pero ha recalcado que «no es imposible».

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Mesa de la Cámara Baja de esta XIV Legislatura, Batet ha explicado que «los tiempos están ajustados» porque el Jefe del Estado debe recibir -previsiblemente a partir de la próxima semana- a 19 partidos para constatar si puede o no proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, y porque aún continúan las negociaciones entre distintas fuerzas para garantizar que la investidura salga adelante.

La tercera autoridad del Estado, que debe fijar la fecha de la investidura tras hablar con el eventual candidato, ha subrayado que después de una repetición de elecciones y de «muchos meses» en funciones «urge» que el próximo Ejecutivo empiece a trabajar «lo antes posible». Y, en este sentido, la presidenta de la Cámara Baja ha defendido que sería «bueno» que la sesión de investidura, sea cuando sea, fuera «existosa» y que «fructificara».