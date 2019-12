Bildu avisa de que no regalará su voto a Sánchez y le aconseja no tener prisa para resolver la investidura

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha avisado este martes al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que no le regalará su voto y le ha aconsejado que no tenga ahora la prisa que no tuvo hace seis meses para someterse a un debate de investidura.

Al término de la sesión constitutiva del nuevo Congreso surgido de las elecciones del pasado 10 de noviembre, Aizpurua ha querido dejar claro que su partido no regalará su voto en la investidura sin saber con certeza ante que Sánchez están, si ante el de la plurinacionalidad o el del «decretazo digital».

«Necesitamos hechos, y no palabras contradictorias, porque a la extrema derecha no se la combate con políticas tibias y con complejos, sino con decisión y posturas claras», ha manifestado la dirigente de la izquierda abertzale, antes de apelar al presidente a no dejarse «amedrentar» por la derecha y a apostar «sin miedo» por agenda una «progresista» y «democratizadora».

Por último, Aizpurua ha aconsejado al PSOE que no tenga ahora la prisa que «le sobró» en los seis meses que pasaron tras las elecciones de abril para resolver la investidura que, a su juicio, requiere «tiempo, inteligencia y pedagogía». «Aún hay tiempo y si Sánchez apuesta con firmeza por el diálogo y el respeto a la pluralidad, Bildu actuará con responsabilidad», ha concluido.