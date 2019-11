Bauzá, sobre Arrimadas: «Mi presidenta»

El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del PP balear, José Ramón Bauzá, se ha posicionado claramente este martes sobre sus preferencias para liderar la formación naranja y ha publicado un tuit en el que se refiere a Inés Arrimadas como «mi presidenta».

Arrimadas aseguró este lunes que «tengo la valentía y la fuerzas necesarias para asumir el reto en una situación difícil, pero ahora hay que cumplir con los procesos». Cabe precisar que hasta el momento es la que más apoyos tiene dentro del partido. El relevo de Albert Rivera, que dimitió el lunes tras el desastre electoral de Cs, se producirá en una Asamblea extraordinaria que se celebrará a mediados de marzo.

Tras la dimisión de Rivera como presidente de Ciudadanos, Bauzá no quiso desvelar si se postularía o no para sucederlo. Este martes ha dejado claro que no lo hará y que apuesta por Arrimadas para hacerlo.