Las reacciones políticas a la exhumación de Franco

Avui no és un dia de victòria per a la democràcia.

El gest, electoralista, arriba 44 anys tard i amb honors que no hauria de tenir.

El nostre record per a les víctimes del franquisme, moltes encara als pous i les cunetes. I l'agraïment a les lluitadores antifranquistes#HoySeSale pic.twitter.com/9P4pJ9vHtL