Garzón denuncia la «violencia desproporcionada» de la Policía en Cataluña

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado la «violencia desproporcionada» por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las manifestaciones de Cataluña en contra de la sentencia del procés, y ha defendido el derecho a manifestarse de forma pacífica.

«La policía se está mostrando de manera desproporcionada, hemos visto detenciones de periodistas y golpes a personas que pasean por ahí», ha criticado Garzón en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

«Tenemos que ver la labor de la policía sin excederse y vulnerar los derechos de mucha gente que se está manifestando de forma pacífica y que por estar sentada no puede recibir porrazos», ha reclamado Garzón, al tiempo que lamentaba que una persona haya perdido un ojo y otra un testículo.

Así, ha calificado los altercados de «desorden público», y ha rechazado que el Gobierno tome medidas excepcionales. «Hay varios fenómenos, por un lado manifestaciones legítimas y pacíficas y luego una serie de actos vandálicos, pero ya existen unos mecanismos adecuados que son los de contención que hace la policía», ha explicado.

Por otro lado, Garzón ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya cogido el teléfono al president de la Generalitat, Quim Torra, para abordar el conflicto en Cataluña, y lo ha acusado de actuar de «forma tacticista» de cara a las elecciones del 10 de noviembre.

«Sánchez está imperando de forma tacticista al no coger el teléfono porque no quiere una foto con Torra que pueda perjudicarle electoralmente el 10 de noviembre», ha criticado Garzón y ha reclamado diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para resolver el conflicto.

Según el líder de IU, Sánchez está compitiendo con los votos de Ciudadanos y el PP y por este motivo no quiere una foto con Torra «que pueda utilizar Rivera contra él». «Ese pensamiento cortoplacista no genera una solución, tiene que haber diálogo», ha espetado.

«Esto de no coger el teléfono tres veces es el resultado de una táctica que representa una actitud infantil y hay que empezar a dialogar y bajar el balón al suelo», ha insistido Garzón, que considera que para «bajar la tensión» se necesitan líderes políticos «a la altura» de las circunstancias.

Asimismo, ha criticado la gestión de Torra tras los altercados producidos después de conocerse la sentencia de los líderes del procés. «Torra no está haciendo de president y después de ver la violencia que perjudica al independentismo pacífico no hizo nada hasta bien entrada la noche cuando salió a comparecer», ha denunciado.

«Hay que reconocer que en Cataluña no hay un Gobierno autonómico efectivo desde hace tiempo, hay una continua huída hacia adelante y el primero que quiere frenar esa deriva se le llama traidor», ha señalado Garzón, sobre los abucheos que recibió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en una de las manifestaciones por reclamar la vía pacífica del independentismo.