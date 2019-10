Marlaska garantiza que no habrá «impunidad» con los violentos

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha garantizado este jueves que no habrá «impunidad» con los responsables de las disturbios de los últimos días en Cataluña que, ha lamentado, están causando un grave daño a la imagen de Cataluña en el mundo.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del comité de seguimiento de la situación en Cataluña que ha presidido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, Marlaska ha destacado la excelente coordinación y cooperación entre los Mossos y la Policía y la Guardia Civil estos días que, ha insistido, no es fruto de la improvisación «sino de todo lo contrario».

El titular de Interior ha insistido en que los autores de los disturbios son personas vinculadas a movimientos que tratan de perturbar la seguridad y la convivencia con unos fines supuestamente políticos, pero cuyo objetivo «primero y único» es alterar el orden público.

Se trata, según ha dicho, de un «grupo minoritario, pero perfectamente organizado» que está protagonizando «episodios de gran violencia».

Marlaska no ha querido dar más detalles sobre quiénes son exactamente, porque la cautela debe ser «máxima» para no interferir en el éxito de la investigación, pero ha reiterado que «ninguna actuación delictiva, criminal va a quedar impune» ni tampoco «sus responsables, sus inductores y sus partícipes de cualquier tipo».

Ha asegurado que el Gobierno piensa en los ciudadanos, que se sienten «desorientados y en cierto modo huérfanos», y vela de forma «incansable» por sus derechos y para garantizar su bienestar y seguridad con una coordinación policial que continuará «en los próximos días y el tiempo que sea necesario».

No obstante, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que se expresen, «como ha hecho la mayoría», de forma pacífica. «Vemos la consecuencias de no hacerlo pacíficamente y una de ellas es la no impunidad», ha advertido, a lo que ha añadido los perjuicios para los ciudadanos y para la imagen reputacional de Cataluña a nivel internacional, que «perderla es muy fácil y recuperarla es difícil».

El ministro del Interior espera así que los hechos vandálicos disminuyan, gracias a los resultados policiales y a la propia sociedad, que está diciendo que «no quiere ser testigo de actuaciones delictivas» como las que se están produciendo. «Supongo que eso calará, la actuación policial y también la conducta activa de la sociedad catalana, en estos individuos», ha confiado.

Según ha detallado, desde el comienzo de las protestas este lunes en Cataluña contra la sentencia del «procés» las fuerzas de seguridad han detenido a 97 personas, mientras que 194 agentes de los Mossos y de la Policía Nacional han resultado heridos.

El ministro ha hecho también una aproximación al balance de daños causados durante las protestas: 190 contenedores incendiados ayer y 250 el martes, día en el que, solo en mobiliario urbano de la ciudad de Barcelona, provocaron daños valorados en 627.000 euros.