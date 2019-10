Paco González llama «lamejeques» a Xavi y Guardiola por sus declaraciones tras la sentencia

El director de ‘Tiempo de Juego’ de laCadena COPE, Paco González, ha críticado duramente en su programa a Xavi Hernández y Pep Guardiola por sus declaraciones contra la sentencia del ‘procés’. El periodista ha criticado a ambos exfutbolistas por su defensa a la causa catalana mientras están contratados por empresas con dirigentes qatarís.

González ha llamado a los dos deportistas «lamejeques»: «No deis lecciones morales. Seguid a lo vuestro. Sois unos lamejeques, a seguir lamiendo. Me da igual que me llamen facha».

El periodista deportivo pidió a los jugadores que no difamen a su país: «No difaméis más a España. Se han leído el Código Penal las mismas veces que la guía de teléfonos de Suecia. Sois unos vendidos. En Qatar no hay leyes contra la violencia de género ni elecciones, porque no hay partidos políticos», comentaba aludiendo al país en el que ambos han residido a lo largo de sus carreras.