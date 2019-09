Risto Mejide se presentará como candidato a las elecciones del 10-N

Risto Mejide ha anunciado que dará el salto a la política de cara al próximo 10-N. Lo hará con el nuevo partido político PNLH (Peor No Lo Haremos). El presentador y publicista será el candidato del partido creado junto a su equipo de 'Todo es mentira', un programa que se emite en Cuatro.

«La gente no está harta de la política, están hartos de que le tomen el pelo. De que la engañen, de que le digan que quieren pactar cuando todos sabemos que no es verdad. Lo que buscan es que les demos más votos para no tener que pactar» afirmó Risto durante su programa.

Entre las propuestas del grupo están la suspensión de sueldo a todas sus señorías mientras no sean capaces de crear un gobierno, que los condenados por corrupción devuelvan lo robado, la efectiva separación de poderes y acabar con los sueldos vitalicios que cobran determinados políticos.

Risto Mejide, que afirma ir «en serio», también ha pedido las aportaciones del público para un decálogo que no tendrá más de 10 propuestas.