Casado pide la prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo ambiental y los pirómanos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles extender la prisión permanente revisable a los delitos de terrorismo ambiental y para los pirómanos que causan «muerte y estragos», coincidiendo con el tercer aniversario de la desaparición de la joven Diana Quer, a quien ha recordado.

Tras su llegada al puesto de mando del incendio, donde se ha reunido con el presidente del Cabildo de Gran Canaria y con la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, Casado se ha referido a este fuego como «el peor de la historia» de la isla y solicita, por tanto, al Gobierno que declare Gran Canaria zona afectada gravemente por esta emergencia para que las ayudas «lleguen cuanto antes para resarcir daños y prevenir nuevos fuegos».

Así, ha destacado que el segundo foco del fuego, parece que se inició en una zona donde todos los años se provocan incendios.

Por ello, ha planteado ampliar la pena de prisión permanente revisable a los delitos de «terrorismo ambiental» y a los pirómanos que causan «muertes y estragos». «Si la investigación sigue por ese camino», ha advertido el líder del PP, hay que incrementar las penas «para esos pirómanos que en Canarias empiezan a ser recurrentes».

Tras lanzar su propuesta de ampliar la prisión permanente revisable, ha recordado a Diana Quer en el tercer aniversario de su desaparición y a se ha sumado «al dolor y a las palabras de su padre» que ha reivindicado la citada pena por la muerte de su hija en cuyo caso hubo ocultación de cadáver y asesinado tras su secuestro.

Casado ha viajado a la isla para mostrar el «apoyo» y «reconocimiento» del PP al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, así como «a todos» los que participan en la extinción, tanto la Unidad Militar de Emergencias, la Policía, la Guardia Civil y autoridades y ha trasladado un «mensaje de aliento a tantos paisanos que han tenido que ser desalojados» y están preocupados por su vuelta a casa.

Respecto a la visita del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este jueves a Canarias, Casado ha dicho que se alegra y ha mostrado su convencimiento de que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para ayuda a las instituciones insulares.

Preguntado por la tardanza de Sánchez en acudir a Canarias, Casado considera que valorar la oportunidad del momento de la visita es «un equilibrio difícil» ya que es preciso acudir a la zona cuando las labores de extinción ya están avanzadas para no interferir. «Si no, no somos útiles», ha admitido.

En ese sentido, cree en los casos de catástrofes, incendios, funerales o accidentes, el equilibrio por parte de los políticos es «difícil». «Mis compañeros han estado de forma discreta y una vez que ha pasado lo peor ahora estamos encantados de atender a los medios, que también merecéis saber nuestra opinión», ha señalado.

Casado ha destacado que su visita a la isla tiene como objetivo ir a ver a los alcaldes, algunos de ellos que no cobran y que han estado con las mangueras para «arroparles», pero «sobre todo» para dar el abrazo a los vecinos, a toda la gente que está ayudando, cocinando para los afectados, ofreciendo colchones. «Todos a una, hay que despolitizar esto e ir todos a darles nuestro abrazo», ha concluido.

El presidente de los populares visitará este miércoles los municipios de Valleseco, San Mateo, Gáldar y Agaete.