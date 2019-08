Montero cree que lo más sensato es que el Open Arms viaje a Italia

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este martes que lo «más sensato» es que el barco Open Arms se dirija al puerto más cercano, que es en la isla italiana de Lampedusa, y allí se atienda a los inmigrantes que están a bordo.

Ha reconocido en declaraciones a los periodistas que «conmueven las imágenes» de los 151 inmigrantes del Open Arms, fondeado frente a Lampedusa a la espera de que se le permita desembarcar.

En su opinión, lo «más sensato es que se dirija al puerto cercano más seguro, que se encuentra en las costas italianas» y que la Unión Europa distribuya después a estas personas.

Ha defendido el «papel crucial» que desempeñó España cuando hace aproximadamente un año permitió que atracara en Valencia el Aquarius, con más de 600 inmigrantes, para que Europa tomara conciencia de «un problema tan grave y de una dimensión importante».

Con esa actuación, el Gobierno de Pedro Sánchez «quiso poner en el primer plano de la política europea un problema que estaba siendo negado u ocultado como era la realidad de la inmigración», según la ministra, quien ha destacado que de esa forma España ha sido uno de los impulsores de ese debate en la Unión Europea.

No obstante, en el caso del buque humanitario Open Arms ha alegado que «cada país tiene que asumir su responsabilidad» porque cuando un barco con inmigrantes ha estado en aguas españolas nuestro país lo ha acogido.

En cuanto a la petición de asilo realizada por la organización Open Arms a la embajada española en Malta para los 31 menores a bordo del buque ha explicado que para hacer esta solicitud hay que tener legitimidad jurídica, que «no tiene ni la persona que la ha realizado ni el capitán del barco».

En el mismo sentido se ha pronunciado este martes el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien ha asegurado que el capitán del barco «no tiene capacidad jurídica» para pedir asilo para dichos menores, como hizo ante la embajada española en Malta.

«El capitán del barco -ha añadido- no tiene esa capacidad ni esa potestad, no le corresponde poder ejercer esa función, entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva puede ser un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica».