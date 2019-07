Calvo cierra la puerta al gobierno de coalición y apuesta por otras vías

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha cerrado este viernes la puerta al gobierno de coalición con Podemos y ha incidido en que ahora toca explorar otras vías para impedir la repetición de elecciones, para lo que ha llamado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas.

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros tras la investidura fallida del candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido de que el PSOE ha explorado ya la vía del gobierno de coalición con Podemos y no ha funcionado por culpa de la formación morada.

«Ese espacio está concluido, lo concluyó el señor Iglesias este jueves, y como no es baladí no se puede estar hoy por la mañana como si no hubiera ocurrido ayer», ha dicho Calvo, quien en todo momento ha culpado a Podemos de acabar con esa posibilidad.

Lo ha dicho además, en varias ocasiones y de distintas formas: «Al Gobierno de coalición le ha cerrado las puertas Unidas Podemos», «ellos solos la han rechazado».

Y ha advertido de que de volver a haber un acuerdo con la formación morada sería programático, de máximos o mínimos o de legislatura.

Por eso ha subrayado la necesidad de «explorar otras situaciones» pero también ha recalcado que es responsabilidad de todos los principales partidos hacerlo, no solo del PSOE.

Además, como tras la investidura fallida ya no hay candidato a la Presidencia del Gobierno, según Calvo, «corresponde al resto de formaciones políticas» también «mover la piezas que consideren oportunas» para evitar una nueva convocatoria electoral.

En cualquier caso ha asegurado que Pedro Sánchez, como líder de la fuerza más votada, va a continuar asumiendo su responsabilidad y hablando con el resto de líderes, a quienes habrá que preguntar qué van a hacer ahora.

«Vamos a seguir trabajando con todo el mundo», ha dicho, pero ha añadido que «no se va a volver a repetir lo ocurrido esta semana». «Está rechazado y rechazado queda», ha zanjado.

La vicepresidenta del Gobierno, que formó parte del equipo negociador con Podemos para la investidura de Sánchez, ha subrayado que el PSOE movió sus posiciones hasta en cinco ocasiones y llegó a una oferta final de gobierno de coalición que no fue aceptada.

Una oferta que, ha insistido, fue «razonable, equilibrada, posible y entendible» para inaugurar este espacio «inédito» para España que habría sido un Gobierno de coalición.

Pero Pablo Iglesias lo rechazó y por tanto, ha subrayado, tiene sobre sí la responsabilidad de haber provocado dos investiduras fallidas de un presidente socialista, de haber llevado a este «desbarre», y ese «lamentable récord» es algo que «tendrá que meditar». Carmen Calvo, no obstante, también ha repartido culpas entre el PP y Ciudadanos.

Porque nada más empezar su comparecencia, Calvo ni siquiera ha hablado de Podemos y ha señalado que la investidura «no ha podido ser» por la «falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas, que han estado de brazos caídos» y no han asumido «dónde» les habían colocado las urnas.

En definitiva, para la número dos del Ejecutivo los socialistas han hecho su «trabajo» y no ha ocurrido con el resto, o bien porque las derechas no han asumido su responsabilidad o bien porque Unidas Podemos ha rechazado la oferta «equilibrada» de coalición que se le hizo.

«Quien eluda sus responsabilidades lleva al país a elecciones, pero no seremos nosotros», ha insistido Carmen Calvo. Y aunque no ha querido en ningún momento adelantar cuáles van a ser los movimientos de Pedro Sánchez, ha insistido en que el Gobierno no se va de vacaciones y estará operativo todo el mes de agosto -con Consejos de Ministros todas las semanas salvo la del 15-, con las limitaciones propias de estar en funciones.

«No nos vamos de vacaciones» y «estamos en plena actividad» en el Gobierno, ha insistido Calvo, quien ha recordado que el año pasado apenas hubo descanso porque el Ejecutivo se acababa de formar tras la moción de censura. «Pues este año, ni eso», ha añadido la vicepresidenta.

También ha hecho suyas las palabras de anoche de Pedro Sánchez. «No tiramos la toalla de ningún modo, mantenemos el entusiasmo, el compromiso y la capacidad de trabajo intactos desde que asumimos el Gobierno, lo hacemos cada día y lo vamos a hacer en cada instante», ha añadido.

Sí ha admitido, en cualquier caso, que al Gobierno «le preocupa» estar en funciones cuando se produzcan hechos importantes que hay que afrontar en un futuro cercano como la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea o la sentencia del procés.